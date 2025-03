Le juge des référés ordonne la levée des restrictions de voyage de Mansour Faye (avocat)

Le juge des référés liberté a ordonné la levée de l’interdiction de voyage imposée à Mansour Faye, ancien ministre et beau-frère de l’ex-président Macky Sall. Cette décision judiciaire intervient après que l’homme politique s’est vu refuser, à plusieurs reprises, l’embarquement vers la Mecque via la France et la Côte d’Ivoire, à partir de l’aéroport international Blaise-Diagne (AIBD).



Selon Me El Hadj Amadou Sall, avocat de Mansour Faye : « Une injonction a été faite par le juge des référés liberté de laisser Mansour Faye voyager librement. »



L’affaire a suscité une vive polémique dans le pays, certains y voyant une mesure politique ciblée contre un proche du régime sortant. Avec cette décision judiciaire, Mansour Faye devrait désormais être en mesure d’effectuer son voyage sans entrave.



Les autorités compétentes devront se conformer à cette injonction, sous peine de sanctions pour entrave à une décision de justice. Reste à voir si cette affaire marquera un tournant dans le débat sur les restrictions de voyage imposées à certaines personnalités sous le nouveau régime.





















Emedia