Le khalife de Médina Baye au président Macky Sall : « Auparavant les jeunes venaient solliciter des prières pour quitter le Sénégal mais maintenant ils veulent rester dans leur pays pour réaliser leurs projets »

Dans le cadre de sa visite à Dakar, le Khalife général de Médina Baye a reçu le président Macky Sall, en prélude à son audience lundi au palais.



Au cours de ce tête-à-tête, le Khalife de Médina Baye a fait savoir au président Macky Sall qu' « auparavant, les jeunes venaient me voir pour solliciter des prières afin de quitter le Sénégal mais maintenant ils veulent des prières pour réaliser leurs projets dans leur propre pays. Et tout cela, c'est grâce à vous et à votre politique pour que le Sénégal soit parmi les plus grandes nations de ce monde ».



Serigne Mahi Ibrahima Niass n'a pas manqué de prier pour le Sénégal et pour son hôte ainsi que les membres de sa délégation...