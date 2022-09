Le leader politique du Pds, à Sao Paulo Makhaly Guéye assassiné

C’est une triste nouvelle que vient de partager les membres du Parti démocratique sénégalais (Pds) domiciliés au Brésil. Le leader politique de ce parti à Sao Paulo, Makhaly Gueye, a été assassiné par 3 agresseurs ce dimanche, vers 06 heures du matin, renseigne Senenew.



« Au nom du secrétaire général national Me Abdoulaye WADE, du candidat Karim Meissa WADE et de la direction du parti, nous avons le regret de vous annoncer le décès de Makhaly Gueye responsable à San Paulo au Brésil. Il est victime d’une sauvage agression. Ce qui provoque une indignation de la communauté sénégalaise. Dans ces tristes circonstances, nous présentons nos condoléances à sa famille, aux fédérations et mouvements de l’extérieur », a déclaré Papa Saer Gueye, Secrétaire général adjoint, Chargé des Émigrés, à travers un communiqué.





Makhaly Gueye est originaire de la ville de Touba. Actuellement, les meurtriers sont en cavale, mais la police a ouvert une enquête.