Le lutteur Ada Fass arrêté par la police de Saly et placé sous mandat de dépôt....Il sera jugé, sauf revirement, mardi prochain...

Il a été arrêté puis déféré ce vendredi par les éléments du commissariat urbain de Saly. Selon les informations exclusives de Seneweb, ce lutteur de Fass est poursuivi pour association de malfaiteurs et vol avec violence commis la nuit.



Que s'est-il passé réellement ?



Un animateur dans une boîte de nuit a été victime d'une agression dans la nuit du 1er au 2 mai derniers. N. N. est assis dans son véhicule avec son ordinateur portable. Deux malfaiteurs ont alors tendu un piège à cet animateur pour le dépouiller de ses biens.



En effet, un des bandits était sur la moto et le second s'est rendu auprès de N. N. pour simuler une demande de renseignement. Contre toute attente, le malfrat a brandi son coupe-coupe avant de sommer l'animateur de lui remettre son ordinateur et son téléphone portable de marque iPhone 11. La victime a reçu deux coups lorsqu'elle a tenté de résister, selon des sources de Seneweb proches du parquet.



Après avoir pris l'ordinateur de marque MacBook et l'iPhone 11, les deux bandits ont filé sur leur moto. Mais la victime les poursuivra avec sa voiture jusqu'à heurter la moto. Une bagarre s'en est suivie. L'animateur sera aidé par des individus venus à sa rescousse. Les deux bandits ont pris la fuite, laissant leur moto sur place.



Suite à la plainte déposée par l'animateur, les éléments du commissariat urbain de Saly ont réussi à mettre la main sur un suspect, après l'exploitation des résultats de la réquisition effectuée pour connaître le propriétaire de la moto qui a servi à la commission des faits.



Comment Ada Fass est tombé dans la nasse de la police de Saly



Interrogé sur procès-verbal, A. N. a confié que la moto qu'il conduisait a été volée à Dakar avec la complicité du lutteur Ada Fass. "Le lutteur Ada Fass m'a donné deux coups pour permettre au voleur d'emporter la moto", déclare-t-il lors de son interrogatoire. Ce suspect a été déféré au parquet le 8 mai dernier.



Malgré tout, les policiers du commissariat urbain de Saly ont poursuivi l'enquête pour élucider cette affaire. Après avoir réuni des indices compromettants contre le lutteur de Fass, les limiers ont procédé à son arrestation.



Interrogé sur procès-verbal, Ada Fass a nié en bloc son implication dans cette affaire rocambolesque. Mais il ressort de l'enquête rondement menée par les hommes de Madame la Commissaire Kâ que le célèbre lutteur de Fass a été localisé à Saly la nuit des faits.



Le lutteur Ada Fass déféré



Poursuivi pour association de malfaiteurs et vol avec violence commis la nuit, Ada Fass a été présenté ce vendredi au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mbour, selon des sources de Seneweb.



Les radars de dakarposte nous soufflent qu'il a été finalement écroué à la prison de Mbour.

Et, sauf revirement, Ada Fass sera extrait mardi prochain de la chambre 8 où il a été muté pour comparaitre devant la barre du parquet de Mbour .





Affaire à suivre