Le lutteur Marley au cœur d’une affaire d’escroquerie et d’abus de confiance

Selon la plaignante, elle avait employé A. Thiello dans sa boutique multiservices pour gérer les transactions Wave et Orange Money. Toutefois, elle pouvait surveiller à distance les opérations effectuées par son employée, grâce à son téléphone portable. Ainsi, le dimanche 1er mai 2025, entre 9 h et 16 h, elle a constaté que cette dernière avait effectué plusieurs transferts, pour un montant total de 2 100 000 francs CFA.



Elle a immédiatement contacté l’employée par téléphone afin de vérifier l’origine des transferts, lui demandant si ceux-ci provenaient effectivement de clients munis de billets authentiques. La prévenue a confirmé l’authenticité des dépôts. Consciente que, durant la période de la fête de la Tabaski, les cas d’arnaque et d’escroquerie sont fréquents, la plaignante a jugé nécessaire de se rendre sur place pour constater la situation. À son arrivée, elle a trouvé plusieurs voisins rassemblés devant sa boutique. Après enquête, il lui a été rapporté que son employée avait été trompée par Marley, un lutteur résidant au marché Boubess.



Sur la base de ces informations, elle a interpellé son employée au sujet de ce manquement, d’autant plus qu’elle l’avait déjà mise en garde, par téléphone, contre de possibles tentatives de vol. Après des recherches infructueuses pour localiser Marley, A. Thiello a reconnu les faits, expliquant qu’elle avait été « envoûtée » par lui. Une opération d’interpellation a été lancée pour retrouver Marley, qui demeure à ce jour injoignable et introuvable. Toutefois, les parents du lutteur se sont présentés au commissariat avec une somme de 2 000 000 francs CFA, afin de dédommager la partie civile.

















































Le Soleil