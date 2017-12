Le maire Bamba Fall déchire son exclusion du PS et menace..

L'actuel maire de la commune de Médina trouve que Ousmane Tanor Dieng et Cie "font de la comédie ". Puis Bamba Fall de poursuivre pour dire que OTD est à la solde du Pr Macky Sall. "Tanor livre ainsi un bon de commande de son patron , Macky. Nous, autres du PS authentique je veux nommer Barthélemy, et les 65 autres personnes en question, nous continuerons à parler au nom et pour le compte du Parti Socialiste. Gare à celui qui tentera de m'apporter une notification d'exclusion" a laissé entendre l'edile de la Médina. Pour rappel, Bamba Fall, Khalifa Sall, Me Aissata Tall Sall entre autres ont été exclus ce samedi du PS par le bureau politique de la formation des Verts.