Le maire de "Biscuiterie", Djibril Wade, trainé en justice par le frère du défunt Pape Diouf

Dakarposte est en mesure de révéler que l'édile de la commune de Biscuiterie a été attrait à la barre du tribunal de grande instance de Dakar statuant en matière correctionnelle.

Il nous revient que c'est le frère utérin du défunt Pape Diouf ex président de l’Olympique de Marseille qui a engagé une action en justice.

En effet, le nommé nommé Elhaj Ibrahima Diouf poursuit Djibril Wade pour destruction, dégradation et dommage au bien d’autrui , voies de fait abus d’autorité, vol.



La partie civile, qui vit en France, avait garé sa voiture de collection devant la maison familiale sise dans la commune de Biscuiterie pendant des mois. Elle a été enlevée sans sommation par les agents de la dite mairie. Après de vaines recherches, Elhaj Ibrahima Diouf a fini par retrouver sa caisse. Très remonté, il ne sourcillera pas à poursuivre le maire devant Dame Justice.



Il réclame au prévenu la somme de 15. 000. 000 f cfa pour le préjudice.

La défense du prévenu , assurée par Me Ibrahima Mbengue, l’un des meilleurs pénalistes du barreau Sénégalais et son confrère Ndiaga Sy, ont plaidé la relaxe. Comme s'ils s'étaient passés le mot, les deux "robes noires" se sont accordés à dire que la partie n’a aucune preuve dès ses allégations.

L’affaire est mise en délibéré; la décision sera rendue le 21 avril 2022.