Le maire de Keur Massar, Moustapha Mbengue, humilié devant le ministre de l'Intérieur (VIDÉO)

"Tapha sokhlaa wougnouleu" (Tapha, nous n'avons pas besoin de toi" ) vociféraient, comme s'ils s'étaient passés le mot, des jeunes administrés du maire de Keur Massar.

En effet, l'édile de cette ville érigée en département le 2 juin 2021 par Macky Sall devant ainsi le 46e département du Sénégal, en l'occurrence Moustapha Mbengue s'est fait humilier ce dimanche dans l'après-midi. La vidéo postée est assez révélatrice.

Il fallait voir l'édile de Keur Massar l'air vexé devant le ministre de l'Intérieur, son collègue Oumar Guèye, entre autres autorités. Les radars fureteurs de dakarposte nous soufflent que "Tapha", comme on le surnomme à Keur Massar, était visiblement atteint dans sa fierté ou dans sa dignité.



En compagnie du ministre de l’eau et de l’assainissement, des autorités administratives, des maires des communes et des différents services de l’administration, le "premier limier du pays", Antoine Felix Abdoulaye Diome, a visité cet après-midi nombre de zones inondées de la banlieue Dakaroise aux fins de constater de visu l’état des inondations.



Comme annoncé par le ministre de l'Intérieur, le gouvernement du Sénégal a pris toutes les dispositions requises pour renforcer la mobilisation des services, afin d’amplifier l’exécution des opérations de pompage et la libération des canaux de drainage et d’évacuation des eaux pluviales dans les zones affectées, conformément aux directives du président de la République SEM Macky Sall.