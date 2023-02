Le milliardaire new-yorkais Thomas H. Lee retrouvé mort dans son appartement

Dans une déclaration effectuée par la voix d'un porte-parole, sa famille s'est déclarée « extrêmement attristée » : « Nous le connaissions comme un mari dévoué, un père, un grand-père, un frère, un ami et un philanthrope dévoué qui faisait toujours passer les besoins des autres avant les siens. »



Thomas H. Lee serait mort à la suite d'une blessure par balle « auto-inflingée », selon des sources policières anonymes citées par le NY Post. Mais officiellement, la cause du décès n'a pas été communiquée, dans l'attente des conclusions du médecin légiste.



Investisseur philanthrope

Diplômé de Harvard, le milliardaire a fondé Thomas H. Lee Partners à Boston en 1974. Il s'est distingué comme pionnier de l'achat à effet de levier, soit le rachat d'une entreprise par des emprunts. Il avait ainsi acheté la marque de thé et de jus de fruits Snapple en 1992, puis l'avait revendue à 1,7 milliard de dollars – gagnant 927 millions de dollars dans l'affaire.



Thomas H. Lee était également un philanthrope dans le domaine des arts, membre de plusieurs organisations de New York comme Lincoln Center for the Performing Arts, le Museum of Modern Art (MoMA) et le Whitney Museum of American Art.