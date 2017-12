Le ministre Amadou Ba convoqué à la gendarmerie !

Début et non fin de cette affaire de chantage, extorsion de fonds, dénonciation calomnieuse qui vaut au patron du site d’infos Senegalinfos, Cheikh Gadiaga, et son directeur de publication, Moïse Rampino, une garde-à-vue. En effet, ce mardi 26 décembre, le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Bâ, et le promoteur de lutte, Gaston Mbengue, sont convoqués à la Section de recherches de la gendarmerie.





Un tête-à-tête avec les enquêteurs qui permettra de lever un coin du voile et ainsi savoir qui a fait quoi dans cette histoire. Si le ministre Amadou Bâ est une victime dans cette affaire, quid de Gaston Mbengue ? Son nom est revenu plusieurs fois dans l’enquête. Presque tous les plaignants de Cheikh Gadiaga ont reçu un coup de fil de Gaston qui jouait au « facilitateur ». Après que son nom ait été cité, Gaston Mbengue s’est empressé dans la presse pour laver son honneur. Il a catégoriquement rejeté cette idée selon laquelle il serait de mèche avec le tortionnaire des autorités. Bénéfice du doute accordé, comment Gaston a pu penser qu’un homme qui a fait de l’escroquerie son domaine de prédilection cesserait tout sur un simple coup de fil ? That’s the question…



Source: www.yerimpost.com