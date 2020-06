Le ministre Mor Ngom endeuillé

Dakarposte révélait il y'a de cela quelques heures le rappel à Dieu d'Elah Mor Ndiaye. Eh bien, pour parler comme Me Wade, il nous revient que le regretté fondateur de "Parc Lambaye" est l'homonyme du ministre-conseiller Mor Ngom.

"C'est lui (Elhaj Mor Ndiaye ) qui l'a éduqué et inscrit à l'école" nous souffle t'on.

"Depuis l'annonce de la mort du vieux, Mor Ngom est abattu" fait savoir une source proche de ce dernier.

Dakarposte présente ses condoléances au ministre Ngom et à toute la fratrie éplorée