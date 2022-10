Le ministre de l’Agriculture, du développement rural et de la sécurité alimentaire, Aly Ngouille, reçu par Serigne Cheikh Saliou Mbacké

Rédigé par Dakarposte le Dimanche 2 Octobre 2022 à 21:19

Comme vous le voyez sur ces images exclusives parvenues à la rédaction de dakarposte, le ministre Aly Ngouille Ndiaye a été reçu ce week-end par le guide religieux, Serigne Cheikh Saliou Mbacké.



L'audience a eu lieu à Touba, précisément dans la résidence du saint homme sise à Darou Khoudoss. Même si rien n'a suinté de leur entrevue, tout porte à croire qu'Aly, désormais aux commandes du névralgique ministère de l’Agriculture, du développement rural et de la sécurité alimentaire, est allé recueillir la bénédiction du fils aîné de Serigne Saliou Mbacké. Une des images est assez révélatrice.



Il était accompagné de son parent et ami, l'homme d'affaires Amadou Ndiaye (réputé proche du marabout).



Ingénieur en génie civil diplômé de l’Ecole Polytechnique de Thiés, Aly Ngouille Ndiaye a obtenu un MBA en finance et en recherche opérationnelle à l’institut de technologie de l’Illinois à Chicago aux Etats-Unis.



Plusieurs fois ministres – de l’Energie et des mines, de l’Industrie et des mines et l’Intérieur et de la sécurité civile, il a été réélu maire de la commune de Linguère en janvier 2022.