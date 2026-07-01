Le ministre de l'Eau et de l'Energie de la République du Tchad reçu par le Pm du Sénégal

Le Premier Ministre Ahmadou Alhaminou Mouhamed LÔ a reçu le mardi 30 juin 2026, au nom du Président de la République, le Ministre de l'Eau et de l'Energie de la République du Tchad, Monsieur Passalet Kanabe MARCELIN.

Il est porteur d’un message officiel du Maréchal Mahamat Idriss DEBY ITNO, Président de la République du Tchad, à son homologue le Chef de l’Etat Bassirou Diomaye Diakhar FAYE