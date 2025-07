Le ministre de l'Intérieur, Jean Baptiste Tine, s'est discrètement rendu à Cambérène

Selon des informations fiables en possession de dakarposte, le "premier limier du pays" s'est rendu hier sous le ciel étoilé de Dakar à Cambérène.



En effet, Jean Baptiste Tine y a été filmé. Le ministre de l'Intérieur, qui s'est déplacé avec une escorte légère , c'est à dire avec un dispositif de sécurité réduit, s'est longuement entretenu avec de jeunes manifestants, entre autres habitants de Cambérène. "Le ministre a tenu un discours réconfortant " fait savoir enthousiaste un autochtone interpelé par un de nos radars fureteurs.



Aussi, cet acteur clé de la vie politique et administrative du Sénégal , veillant à la sécurité des citoyens, à la bonne administration du territoire, et à la protection des libertés publiques, a t'il discuté avec certains éléments et autres pièces maitresses de la police nationale en faction depuis l'éclatement des heurts à Cambérène.



Et, c'est tard dans la soirée qu'il a pris congé, le téléphone scotché à l'oreille.