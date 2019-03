En compagnie de quelques journalistes, triés sur le volet apparemment proches de Mme Maïmouna NDOYE SECK, cette dernière Ministre des Transports Aériens et du Développement des Infrastructures aéroportuaires effectue un voyage sur Paris à bord l’A330-900 Neo d’Air Sénégal. Une bonne occasion d’apprécier le confort, la sécurité et toutes les commodités offertes par la compagnie nationale avec cet appareil de dernière génération entre autres commodités dont plusieurs réservations dans un luxueux hôtel Parisien au frais de la Princesse. Rien de cocasse diront certains. Oh que si car Mme le ministre devait d'abord "tester" le joyau, voyager avec ce patrimoine national avant la commercialisation entre Dakar et la capitale du pays de Marianne.