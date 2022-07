Le monde "au bord d’une récession mondiale", selon le FMI

Les exercices de prévision pour l’économie mondiale se suivent, et finissent par se ressembler. A chaque nouvelle mise à jour, les perspectives se dégradent. Cette fois, c’est le Fonds monétaire international (FMI) qui les juge «de plus en plus sombres et incertaines» et qui revoit à la baisse les différents indicateurs. L’institution internationale ne table plus que sur une croissance du PIB mondial de 3,2% cette année. C’est presque deux fois moins qu’en 2021 (6,1%). Et 0,4 point de moins que ce qu’elle prévoyait trois mois auparavant. Quant à l’inflation, elle est anticipée à 6,6% sur l’année dans les pays aux économies avancées et à 9,5% dans les pays émergents et en développement.



Et encore, il ne s’agit pas du pire scénario. Pierre-Olivier Gourinchas, l’économiste en chef du FMI, a évoqué «un ralentissement considérable», sans miser encore sur un «scénario de récession mondiale», mais ne cachant pas les inquiétudes vis à vis «des risques baissiers qui s’accumulent». Parmi ces derniers, la guerre en Ukraine et ses éventuelles nouvelles conséquences comme une interruption des importations de gaz russe en Europe, une inflation qui s’incrusterait, une lutte contre l’envolée des prix qui se révélerait très onéreuse, un surendettement des pays émergents, une nouvelle flambée de Covid en Chine… Si ces menaces se concrétisaient, alors «le monde pourrait bientôt se trouver au bord d’une récession mondiale, deux ans seulement après la précédente».