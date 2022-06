Le monde de la culture endeuillé- L’artiste-comédienne, Yacine Sané, a perdu sa mère

Dakarposte a appris la triste nouvelle de sources médicales. L’artiste-comédienne, qui n'est plus à présenter, Yacine Sané, a perdu sa maman.

En effet, il nous revient que la dame, répondant au nom de Saly Sadio, longtemps alitée, a finalement tiré sa révérence.



Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses condoléances émues à Yacine Sané, à sa famille éplorée , à l'univers de la culture Sénégalaise voire Africaine...



Que l'âme de la défunte Mme Sadio repose en paix et qu'elle demeure éternellement dans les jardins de Firdawss sous lesquels coulent des ruisseaux!