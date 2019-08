Le monde du théâtre Sénégalais...Le comédien Elhaj Dieng décédé

L'acteur El Hadji Dieng, surnommé Blanc, est décédé ce dimanche 18 août. La triste nouvelle est donnée par la comédienne et journaliste Aminta Yacine Sané sur Facebook.



"Nous avons la douleur de vous annoncer le décès, hier nuit, du comédien El Hadj Dieng dit Blanc. L'heure et le lieu de l'enterrement vous seront communiqués ultérieurement. Repose en paix l'artiste. Nous étions en train de travailler sur un casting international. La famille du théâtre vient de perdre un de ses monuments", écrit-elle.



El Hadji Dieng a joué dans plusieurs courts, longs métrages sénégalais et étrangers. Il est le maître d'école coranique d'Ousmane dans Deweneti, un film sorti en 2006. Il joue le rôle du père de Madame Brouette dans le film éponyme de Moussa Sène Absa et celui de Mathias dans Les feux de Mansare.



Il a également montré ses talents d'acteurs dans la série "Gorgorlou" où il interprétait le rôle de l'oncle de l'acteur principal. Un monument du théâtre et du cinéma sénégalais s'en est allé.