Le monde se barricade face au variant "Omicron"

Un premier cas a été détecté ce vendredi sur le continent, en Belgique sur une personne non-vaccinée de retour de l'étranger



L'UE active le "frein d'urgence"

Face à cette nouvelle menace, la Commission européenne a activé le dispositif de "frein d'urgence" et va donc suspendre les voyages en provenance et à destination de plusieurs pays d'Afrique australe : le Botswana, Eswatini (petite monarchie enclavée au nord de l'Afrique du Sud), le Lesotho, le Mozambique, la Namibie, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe.



La présidence slovène de l'UE "appelle les pays membres à tester et mettre en quarantaine les passagers en provenance".



En France, la mesure s'applique "pour une durée minimale de 48 heures". "Les personnes ayant voyagé au cours des 14 derniers jours dans l'un de ces pays sont invitées à se signaler aux autorités et à réaliser dans les meilleurs délais un test de dépistage RT-PCR", ajoute le gouvernement français





Au Royaume-Uni, le ministre des Transports, Grant Shapps, met en avant le principe de précaution : "Nous avions pris une telle décision par le passé avec un variant venant du Danemark et nous avions pu ensuite assouplir cette mesure assez rapidement. Je crois qu'il est préférable d'agir ainsi plutôt que d'attendre et de réaliser qu'il est déjà trop tard."



Etats-Unis et Canada ferment leurs frontières

Les Etats-Unis ont annoncé la fermeture des frontières aux voyageurs en provenance de huit pays d'Afrique australe en réponse à l'apparition du variant Omicron du Covid-19.



L'arrivée sur le sol américain sera interdite à partir de lundi aux personnes venant d'Afrique du Sud, du Botswana, du Zimbabwe, de Namibie, du Lesotho, d'Eswatini, du Mozambique et du Malawi, a déclaré un haut responsable américain.



"Cette mesure a été instaurée au nom du principe de précaution, à la lumière du nouveau variant du Covid-19 qui circule en Afrique australe", a expliqué le responsable américain à des journalistes.



Dans la soirée, les autorités d'Ottawa ont également fait savoir qu'ils allaient suspendre les vols vers sept pays d'Afrique australe.



Les suspensions de vols en provenance d'Afrique australe sont jugées hâtives par le gouvernement sud-africain qui s'inquiète des répercussions d'une telle mesure sur le secteur du tourisme alors que débute l'été dans cette région du globe.