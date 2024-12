Le montant des budgets de la Présidence, de l’Assemblée et de la Primature connus

Le budget du Sénégal pour l’année 2025 est de 6614 milliards de FCFA, avec un déficit s’élevant à 7 % du PIB. La croissance économique est estimée à 8,8 %. Le budget de la présidence est fixé à 49 milliards de FCFA, celui de l’Assemblée nationale à 19 milliards, et celui de la Primature à 11 milliards de FCFA.



Selon la Rfm qui donne l’information, ce budget de 6614 milliards est inférieur aux 7000 milliards de FCFA présentés dans la loi de finances 2024, car cette fois-ci, les charges de trésorerie, c’est-à-dire les montants destinés au remboursement de la dette, ne sont pas incluses. Si l’on applique la même présentation qu’en 2024, le budget était alors de 5754 milliards de FCFA.

En 2025, le déficit budgétaire s’élevait à 1500 milliards de FCFA, soit 7 %, plus de deux fois le seuil fixé par l’UEMOA. Toutefois, le gouvernement prévoit de réduire ce déficit à 3 % d’ici 2027.

Les recettes fiscales devraient fournir 4359 milliards de FCFA du budget, soit une évolution de 180 milliards de FCFA par rapport à l’année précédente. Le montant alloué aux acquisitions de biens et services baisse, passant de 428 à 415 milliards de FCFA.

Les budgets des trois institutions de la République ont tous connu une baisse : le budget de la présidence passe de 80 milliards à 49 milliards de FCFA, celui de l’Assemblée nationale de 20 milliards à 19 milliards, et celui de la Primature de 25 milliards à 11 milliards de FCFA.

Le Conseil économique, social et environnemental figure toujours dans le projet de loi de finances initiale 2025 avec une prévision de 7,5 milliards de FCFA, mais ces fonds devraient être réalloués après la suppression de cette institution.





























































