" Le mouvement Foxaati Suñu PÉTROGAZ se joint à la manifestation, ce vendredi 21 juin 2019"

Le mouvement Foxati Suñu Petrogaz , invite l'ensemble de ses membres et adhérents à répondre à l'appel à manifester de AAR LI NU BOKK, prévu ce vendre 21 juin 2019 partout dans le Sénégal.

Les enjeux liés aux retombées de nos ressources petrogazizeres sont d'une importance capitale car ils impactent l'avenir du pays et celui des générations future.

Le scandale à 10 milliards de dollars US, étant la partie visible d'un gigantesque plan de vol ourdi par des membres de l’exécutif, n’est que l'arbre qui cache une grande forêt de corruption.

Les 6000 milliards dont il s'agit ici ne représentent que 30% des transactions sur le bloc de SaintLouis offshore profond. Qu'en est-il alors des 60% vendus à Kosmos Energy ?

Le bloc « Rufisque offshore » attribué à Total dans les même conditions nébuleuses, a occasionné pour le Sénégal plus de 300 milliards de perte par an sur 40 ans, soit près de 13 500 milliards de manque à gagner qui auraient pu servir à résorber la pauvreté le chômage le manque de son, les 6000 abris provisoire, améliorer la qualité de l’enseignement médiocre actuel, pour le bénéfice des 15 millions de pauvres Sénégalais. Le taux de pauvreté avoisinant les 70% actuellement serait ramené à 30% si les ressources pétrolières et gazières étaient mieux gérées, dans la transparence et l’efficience. Mais, Macky et son frère Aliou Sall, en ont décidé autrement, préférant se servir et non servir le Sénégal.

Dieu en a donc fini avec les Sénégalais. Il leur a tout donné. A leur tour de faire l'effort nécessaire

pour transformer les immenses richesses qui sont à leur disposition pour en améliorer leurs

conditions de vie indécentes à l'heure actuelle.

Cheikh Ahmadou Bamba nous a appris le Qidma ( l'effort, la dynamique, l'action impératif dans

toute chose pour en jouir ..) Serigne Babacar SY disait : ( yeungou len sabab, Lou len, ta bou len soukka ndikou) traduit littéralement : « ne jamais vivre au dépens d’autrui, mais du fruit de ses propres efforts » rendez vous est donc pris pour ce vendredi après la prière pour communier ensemble au nom de l’intérêt général, celui de notre pays.

Akhenaton ATON