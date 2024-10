Le navire turc Oruç Reis part à la recherche de gisements énergétiques en Somalie

Un navire turc a quitté Istanbul samedi pour entamer une mission de recherche de gisements énergétiques au large de la Somalie.



Accompagné de deux frégates de la marine, ainsi que de trois navires de soutien, l'Oruç Reis traversera la Méditerranée, le canal de Suez et la mer Rouge avant d’atteindre les eaux somaliennes vers la fin du mois d’octobre.



Pendant sept mois, le navire de recherche collectera des données sismiques en trois dimensions. Celles-ci seront envoyées à Ankara pour y être analysées afin d'identifier de potentielles réserves de pétrole et de gaz naturel.



Cette mission a été lancée après la signature par les gouvernements turc et somalien d'accords d'exploration maritime pour trois zones offshore, en début d'année.



En 2020, le navire Oruç Reis a été au cœur de tensions entre la Turquie et la Grèce, lorsqu'il a été déployé dans des eaux contestées au sud de l'île grecque de Kastellorizo, dans le cadre d'une mission d'étude sismique similaire.