Le nouveau gouvernement connu dans quelques heures

14h-47 - Quid des sortants possibles du gouvernement Dione ou des entrants? Plusieurs noms circulent. En réalité, le mystère reste entier sur l'identité des ministres de l'ossature gouvernementale mais dakarposte tient de ses réseaux de renseignements jusqu'ici fiables que l'ampleur du jeu de chaises musicales va surprendre plus d'un. "Ce sera un gouvernement restreint, avec des technocrates à même de mener de mains de maitre la politique du Pr Macky Sall" avons-nous réussi à tirer des vers du nez d'un informateur très informé.



14h-30 - Des rumeurs ont prêté au PR Sall l'intention de nommer à la Primature Amadou Ba, ou Aly Ngouille Ndiaye; d'autres ont avancé le nom de Matar Cissé ou Abdoulaye Daouda Diallo mais dakarposte persiste et signe, c'est Mohamed Dione qui tient la corde. En un mot, ce dernier va derechef occuper le poste de chef du gouvernement. Les prochaines heures nous édifieront bien



14h - 20 Les derniers échos remontant de sources proches de l'Exécutif nous soufflent que le processus du remaniement avance " dans le calme". Un tel remaniement " c'est important, ce sont des engagements, et donc il faut faire les choses avec méthode, au bon rythme. Le Président Macky Sall , connu très discret, pragmatique, précautionneux, fait les choses de manière professionnelle. Macky a tout verrouillé et je vous assure, il y'aura beaucoup de surprises" avons-nous glané d'une source jusqu'ici fiable



14h - 14 Le Premier Ministre Mohamed Dione attendu au Palais dans l'après midi (vers 16 heures). C'est l'information que nous tenons de nos radars fureteurs braqués sur le boulevard de la République. Comme annoncé depuis quelques jours par dakarposte, Dione sera reconduit aux manettes de l'ossature gouvernementale.



14h07 - Le Président Macky Sall est arrivé au Palais de la République à 13 heures passées. En effet, les radars de dakarposte ont filmé Macky Sall dans une escorte légère. Installé dans une caisse de marque BMW, aux vitres teintées, l'homme fort du pays a, du coup suscité l'attraction sur le boulevard de la République. A la vitesse de l'éclair, le cortège s'est vite engouffré dans le convoité Palais Présidentiel. Et, Macky de retrouver son douillet bureau



14h00 - Comme annoncé par dakarposte, le nouveau gouvernement sera connu aujourd'hui. Déjà, les rumeurs, les tergiversations, et surtout l'attente, polluent le pays. Dans ce vrai-faux suspense de la fébrilité , il nous revient que les consultations vont bon train et devraient se poursuivre durant la journée.