Le nouveau plan du gouvernement français pour économiser 5 milliards d'euros supplémentaires

Les fonctionnaires en particulier sont dans le viseur du gouvernement. La fonction publique est mise à contribution avec 1,2 milliard d'euros d'économies attendues. Première mesure : augmenter les jours de carence, trois jours contre un seul actuellement. Face à la forte augmentation de l’absentéisme au travail, il est aussi envisagé de moins rémunérer les fonctionnaires lors de leurs premiers mois de congé maladie.



Ces 5 milliards d'économies, le gouvernement les trouve aussi en touchant à ce qu’on appelle les réserves de précaution des ministères, des crédits généralement mis de côté en cas de force majeur. Des économies évaluées à 2,6 milliards. Les ministères de la Défense, de l’Intérieur, de la Justice et de l’Enseignement supérieur sont toutefois épargnés.



Enfin, les politiques publiques en prennent aussi un coup : nette baisse de l’aide au développement, qui permet de lutter contre la pauvreté.



Le gouvernement prévoit aussi 50 millions d’euros en moins pour la culture et 300 millions de moins pour des dispositifs écologiques comme ceux qui soutiennent le verdissement des véhicules.



« Je sais que le plan que je dévoile fera débat », a reconnu le ministre de la Fonction publique, Guillaume Kasbarian, dans un entretien au Figaro. « Nous devons avoir le courage de prendre des décisions difficiles aujourd'hui, pour éviter des choix plus difficiles encore à l'avenir, sur des baisses massives d'effectifs par exemple », a-t-il prévenu.





De son côté, le ministre du Budget Laurent Saint-Martin a annoncé dans Le Parisien que les 5 milliards d'économies allaient se traduire par un « effort supplémentaire » de 1 000 emplois publics en moins (équivalents temps plein). Ils s'ajoutent aux 2 200 postes de fonctionnaires que le gouvernement veut supprimer dans le projet de budget.









































































Rfi