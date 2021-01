Le nouveau record de CR7 fait le tour d'Europe...

Un CR7 record

La débâcle de Chelsea fait les gros titres

Luis Suarez met tout le monde d'accord à l'Atlético de Madrid

Ce matin ce qui fait le tour de la presse européenne, c'est la nouvelle prestation XXL de Cristiano Ronaldo hier soir. Le Portugais a porté la Juventus pour s'imposer (4-1) contre l'Udinese. Mais ce qui retient l'attention de La Gazetta dello Sport, c'est le nouveau doublé du quintuple ballon d'Or qui lui permet de dépasser Pelé avec 758 réalisations. Pour le journal au papier rose, «le roi CR7 n'abdique pas. Avec un doublé et une passe décisive : il permet à la Vieille Dame de Pirlo de se relancer.» D'ailleurs ce nouveau record dans l'histoire du foot fait le tour de l'Europe ce matin. Sur sa Une AS indique que «Ronaldo bat Pelé.» Mais c'est surtout au Portugal où l'attaquant reçoit un vibrant hommage. Pour A Bola, «Ronaldo double et dépasse Pelé.» Même chose en Une de Record qui va même un peu plus loin : «Ronaldo est désormais le deuxième meilleur buteur par clubs et par sélections.» CR7 n'en finit plus de battre des records !On prend la direction de l'Angleterre où la Premier League nous offrait un choc entre Chelsea et Manchester City. Sauf qu'il n'y a qu'une seule équipe qui a impressionné et ce sont les Skyblues qui en sont sortis largement vainqueurs (3-1). Si la presse anglaise est impressionnée par la prestation des joueurs de Pep Guardiola, ce qui fait les gros titres ce matin c'est la débâcle des Blues de Frank Lampard. Et comme le rapporte The Times, cette «défaite met la pression sur Lampard.» Le club londonien ne gagne plus depuis trois matches et le jeu produit laisse à désirer surtout après le mercato XXL de l'été dernier. The Guardian aussi indique que «la pression augmente sur Lampard» et que la «masterclass de City» met Frank Lampard dans une position très inconfortable. D'ailleurs, les médias anglais sont unanimes ce matin pour constater que l'étau se resserre sur l'ancien milieu de terrain. Le Daily Mirror rapporte la déclaration du manager des Blues qui a indiqué vouloir «se battre pour son poste.» Tout comme The Sun qui titre presque ironiquement : «il fait chaud, mais je ne craquerai pas.» Les jours sont comptés pour Lampard !En Espagne, l'Atlético de Madrid a marqué un peu plus son territoire en tête de la Liga. Les Colchoneros se sont imposés (2-1) contre Alavés grâce à un but à la 90e minute de Luis Suarez. Pour AS, «la Loi Suarez» est impitoyable. «L'Uruguayen a offert la victoire à son équipe» et lui permet de conforter sa place de leader à 2 points du Real Madrid. Pour le quotidien Marca, cet Atlético là a «faim de Liga» ! «L'Atlético commence 2021 en réaffirmant sa candidature pour le titre», juge le journal madrilène. Et le grand monsieur de cette rencontre n'est autre que «Luis Suarez qui permet à son équipe de prendre trois points supplémentaires.»