Le nouvelle Première ministre Elisabeth Borne dédie sa nomination «à toutes les petites filles»

Elisabeth Borne a dédié sa nomination au poste de Première ministre à « toutes les petites filles » qu'elle a invitées à « aller au bout de (leurs) rêves ». La nouvelle cheffe du gouvernement, « très émue », a aussi expliqué avoir « une pensée pour la première femme qui a occupé ces fonctions, Édith Cresson » entre mai 1991 et avril 1992, et a jugé que « rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société ».



« Il faut agir plus vite et plus fort » face au « défi climatique et écologique », a souligné la nouvelle Première ministre dans son discours lors de la passation de pouvoir avec Jean Castex. « Nous pourrons le faire en associant encore davantage les forces vives de nos territoires, parce que c'est bien au plus près des Français qu'on trouvera les bonnes réponses », a ajouté Elisabeth Borne.















































rfi