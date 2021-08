Le pain de singe : le super-aliment aux mille vertus, antidote contre le COVID, a la cote (AUDIOS)

La poudre de pain de singe, est extraite du fruit du baobab. Cet arbre iconique qui caractérise les paysages du Sénégal, peut vivre plus de mille ans et offre de grands fruits ovales appréciés des hommes comme des singes, d'où leur surnom de "pains de singe". Sous une coque dure, ces fruits contiennent une pulpe dure et sèche, blanche et un peu farineuse. Particulièrement riche, le pain de singe contient six fois plus de vitamines C qu'une orange, deux fois plus de calcium que le lait, et une quantité importante de phosphore (6 fois plus qu'une banane) et de fer, sans compter les antioxydants.



Dans ces audios, les vertus du "bouye" sont vantées. À qui mieux-mieux. Il soignerait la tenace pandémie du Covid, qui fait des ravages! Ecoutez les audios dont celui d'un talibé Mouride!