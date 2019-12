Le pape accepte la démission de l'ambassadeur du Vatican en France, accusé d'agressions sexuelles

Frappé par la limite d’âge et accusé d’agressions sexuelles par plusieurs hommes, l’ambassadeur du Vatican en France a présenté sa démission, que le pape a acceptée, mardi 17 décembre.



"Sa Sainteté le Pape François a accepté la démission [de Mgr Luigi Ventura] de sa charge de nonce apostolique en France (...) pour raison d'âge [75 ans, le 9 décembre 2019]", affirme un communiqué de la nonciature adressé à la Conférence des évêques de France (CEF).



Le pape a par ailleurs levé le secret pontifical sur les dénonciations d'agressions sexuelles, ainsi que sur les procès et verdicts dans ce domaine. Le 8 juillet, - une première dans l'histoire moderne de la diplomatie vaticane -, le Saint-Siège avait déjà levé l'immunité de Mgr Ventura, rendant possible d'éventuelles poursuites judiciaires.



Mgr Luigi Ventura est visé par les plaintes de quatre hommes, dont trois au moins l'accusent d'attouchements sexuels. Il avait été entendu par la police judiciaire française début avril et s'était rendu à des confrontations avec plusieurs de ces plaignants fin mai, au cours desquelles il avait nié les faits.



Contexte de multiples scandales sexuels



L'affaire avait éclaté en février avec la révélation de l'ouverture d'une enquête par le parquet de Paris, dans un contexte de multiples scandales sexuels touchant l'Eglise catholique.



La mairie de Paris avait signalé au parquet qu'un jeune cadre municipal s'était plaint d'attouchements répétés du nonce apostolique - des "mains aux fesses" - lors d'une cérémonie des vœux aux autorités diplomatiques en janvier à l'Hôtel de ville.



Deux autres plaignants s'étaient ensuite manifestés et avaient relaté des faits similaires en 2018. Ces trois hommes ont été entendus par les enquêteurs. Une quatrième plainte a été déposée par un autre homme.



Diplomate de carrière du Vatican, Mgr Ventura occupait le poste de nonce apostolique depuis 2009 à Paris. Il était à ce titre chargé des relations du Saint-Siège avec les autorités françaises d'une part et avec les évêques de France d'autre part.



En attendant la nomination de son successeur, la direction de la nonciature est assurée par le premier conseiller Andrea Ferrante, souligne la nonciature dans le communiqué.