Le pape prononce la prière dominicale par écran interposé

La place Saint-Pierre bien loin de la foule compacte des grands jours… Ils étaient tout au plus quelques centaines à s'être rassemblés sous les fenêtres du Palais apostolique à la mi-journée, pour la prière dominicale de l'Angélus. Une prière que le pape a prononcée pour la première fois par écran interposé.



« Chers frères et sœurs, bonjour. La prière de l'Angélus d'aujourd'hui est un peu étrange, avec un pape en cage dans sa bibliothèque, a déclaré le pape François. Mais je vous vois, je vous suis proche. Si l'Angélus est prié de cette manière aujourd'hui, c'est pour respecter les mesures préventives, pour éviter les rassemblements de personnes, ce qui peut favoriser la transmission du virus. »





Le chef de l'Église catholique est tout de même apparu quelques secondes à la fenêtre pour saluer les fidèles. Alors que l'Italie a suspendu les manifestations publiques et vit dans la crainte du coronavirus, le pape a appelé à ne pas oublier les souffrances du peuple syrien.



Le Vatican a enregistré son premier cas de Covid-19 il y a deux jours