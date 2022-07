Le pari de la mobilisation réussi à Touba Mbacké : Les remerciements de Cheikh Thioro Mbacké, le Candidat investi de Wallu à Mbacké

L'accueil a été chaleureux et la mobilisation était exceptionnelle malgré la pluie.



Je tenais ensuite à vous rappeler que nous avons encore du travail à faire. Ne dormons pas *sur* nos lauriers. Continuons les visites de proximité et surtout la sensibilisation des populations des zones périphériques.



Pour terminer, je tenais à alerter par rapport à toute tentative de sabotage des élections dans la ville sainte de Touba.



Nous prenons à témoin les autorités administratives et religieuses. Nous n'accepterons pas que les élections soient sabotées et nous ferons face à toute tentative allant dans ce sens .



Cheikh Thioro Mbacké

Candidat investi Liste Wallu département de Mbacké