Le pass sanitaire entre en vigueur en Italie et s'étend en France

Bars, restaurants, trains ... La liste des lieux où il faudra présenter un pass sanitaire en France s'allonge.



Le Conseil constitutionnel a validé son extension ce jeudi. S'il est approuvé par une majorité de Français. Ses détracteurs clament leur opposition. Pendant les délibérations des Sages des soignants ont manifesté contre l'obligation d' un certificat pour accéder a l' hôpital. "Nous allons intensifier le mouvement en septembre quand tout le monde sera rentré", affirme ce soignant devant l'hôpital nord à Marseille.



Le gouvernement admet quelques souplesses comme l'explique Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la santé : "Personne ne sera privé de soins sans pass. Nous voulons mettre le mettre en place pour être sur que dans un hôpital quand il y a des personnes malades ou vulnérables, le virus ne sera pas introduit"



Le conseil des Sages a annulé plusieurs mesures comme l'isolement automatique et surveillé de dix jours pour les personnes infectées.



Italie : Le pass sanitaire à l'école

C'était le point d'interrogation en Italie. L'extension du pass sanitaire au milieu scolaire. Le conseil des ministres a tranché. Les enseignants devront le présenter pour aller travailler et ne percevront plus de salaire au delà de cinq jours d'absence. Un précieux sésame obligatoire également pour les étudiants saufs s'ils sont mineurs.