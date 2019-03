“Le passé est derrière nous” : Bamba Fall brise le silence après avoir lâché Khalifa Sall pour Tanor Dieng

Bamba Fall est de retour au Parti socialiste. Exclu en même temps que Khalifa Sall, Barthélémy Dias et Aïssata Tall Sall, le maire de la Médina a annoncé sa réconciliation avec le Secrétaire général du parti, Ousmane Tanor Dieng. « Je n’ai jamais quitté le parti. Moi, je suis dans le parti et j’y retournerai. Ensemble, nous montrons à tout le monde qu’on a le plus grand parti du Sénégal. Le seul problème que j’avais, c’est que le Parti socialiste doit obligatoirement participer à toutes les élections nationales. Le Parti socialiste doit être à la tête d’une coalition pour chaque élection, c’est possible. Donc, je pense que tout le monde l’a compris maintenant », a annoncé Bamba Fall repris par Le Quotidien. Il ajoute : « En 2024, je souhaite qu’on ait un candidat socialiste, un fils du parti. Donc, je pense qu’on va travailler à cela. Et je n’ai pas trop de conditions. »

Dans la foulée, Bamba Fall révèle avoir discuté avec Ousmane Tanor Dieng sur les perspectives au Ps. Il dit : « Ma maison naturelle, c’est le Parti socialiste. J’ai rencontré le Secrétaire général (du Ps). On a échangé et conclu que le passé est derrière nous. Alors, ensemble, nous allons reconstruire notre parti afin qu’il soit le parti le plus attractif du Sénégal. Je pense qu’on va voir les modalités dans les jours à venir. »