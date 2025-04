Le patron du Renseignement Sénégalais perd sa mère-Le Pr Diomaye Faye a présenté ses condoléances au Général Niang

Selon des informations de dakarposte, celui qui tient les manettes du pourvoir exécutif s'est rendu hier après l'étape de Yoff à la résidence du général Elhaj Daouda Niang aux fins de lui présenter ses condoléances suite au décès de la maman du patron de la Direction du Renseignement National .



Malheureusement, rien n'a suinte de leur entrevue en dépit des manoeuvres de nos radars fureteurs.



Pour rappel, hier le président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, accompagné d’une importante délégation, s’est rendu aujourd'hui à Yoff pour présenter ses condoléances à la communauté Layène, au nom de la Nation sénégalaise, suite au décès de Serigne Mouhamadou Makhtar Laye, Khalife Général des Layènes.



Au cours de cette visite, le Chef de l’État a rendu un vibrant hommage à la mémoire de ce guide spirituel d’exception, saluant son engagement indéfectible pour la paix, la foi et l’unité nationale. Le Président de la République a souligné l’héritage profond laissé par Serigne Mouhamadou Makhtar Laye, dont l’influence spirituelle et sociale a marqué le Sénégal.



Le Président Faye a également exprimé son soutien au nouveau Khalife Général, Seydina Mouhamadou Lamine Laye, lui adressant ses vœux de succès dans sa mission. Il a réaffirmé l’engagement de la République à maintenir un dialogue constant et fructueux avec les foyers religieux du pays, dans un esprit de collaboration et de respect mutuel.