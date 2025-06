Le pétrole s'envole et les bourses chutent après l'attaque israélienne sur l'Iran

Les indices européens ont pris un coup ce vendredi, alors que les marchés asiatiques ont chuté à la suite de l'annonce de l'attaque de la capitale iranienne par Israël. Les frappes ont eu lieu dans un contexte de tensions accrues concernant le programme nucléaire de Téhéran, qui progresse rapidement.



Selon Reuters, il s'agit des gains intrajournaliers les plus importants pour chaque référence depuis mars 2022, un mois après que la Russie a lancé une invasion à grande échelle de l'Ukraine.

Les prix du pétrole, en revanche, ont grimpé en flèche, en raison des craintes que le conflit ne restreigne l'offre. Le pétrole brut de référence américain a augmenté de 8,8 %, pour atteindre un peu moins de 74 dollars le baril. Le pétrole Brent, la norme internationale, a augmenté de 8,28 % pour atteindre 75,10 dollars le baril.

Dans les échanges d'actions, le Nikkei 225 de Tokyo a chuté de 1,2 % à 37 719,82 tandis que le Kospi de Séoul a légèrement baissé de 1,4 % à 2 879,08. Le Hang Seng de Hong Kong a reculé de 0,9 % à 23 831,85 et l'indice composite de Shanghai a perdu 0,8 % à 3 375,16. L'indice australien S&P/ASX 200 a baissé de 0,3 % à 8 535,90.





Une attaque israélienne contre l'Iran figure dans "notre top 10 des risques mondiaux", mais "les marchés asiatiques devraient se redresser rapidement car ils sont relativement peu exposés au conflit et ont des liens croissants avec l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis", a déclaré Xu Tiachen de The Economist Intelligence.





À la suite des frappes sur l'Iran, les contrats à terme du S&P 500 ont chuté de 1,5 %, ceux du Nasdaq 100 de 1,7 % et ceux du Dow Jones Industrial Average de 1,4 % vers 1 h 30 (heure de l'Est). Jeudi, les indices boursiers américains ont progressé à la suite d'une nouvelle mise à jour encourageante de l'inflation dans le pays.







Le S&P 500 a augmenté de 0,4 % pour atteindre 6 045,26. Le Dow Jones Industrial Average a ajouté 0,2% à 42 967,62, et le Nasdaq Composite a gagné 0,2% à 19 662,48.

Oracle a poussé le marché à la hausse après avoir bondi de 13,3 %. Le géant de la technologie a réalisé un bénéfice et un chiffre d'affaires plus élevés que prévu par les analystes pour le dernier trimestre, et le PDG Safra Catz a déclaré qu'il s'attendait à ce que la croissance du chiffre d'affaires "soit considérablement plus élevée" pour le prochain exercice.



Cela a permis de compenser une perte de 4,8 % pour Boeing après qu'Air India a déclaré qu'un vol à destination de Londres s'était écrasé peu après le décollage de l'aéroport d'Ahmedabad jeudi avec 242 passagers et membres d'équipage à bord. Le Boeing 787 Dreamliner s'est écrasé dans une zone résidentielle près de l'aéroport cinq minutes après le décollage.







Les actions ont été aidées par la baisse des rendements du Trésor sur le marché obligataire suite à la dernière mise à jour de l'inflation. La mise à jour de jeudi a indiqué que l'inflation au niveau du commerce de gros n'était pas aussi mauvaise le mois dernier que les économistes le prévoyaient. Wall Street a pris cela comme un signal que la Réserve fédérale aura plus de latitude pour réduire les taux d'intérêt plus tard dans l'année afin de donner un coup de pouce à l'économie.







La prochaine réunion de la Fed sur les taux d'intérêt est prévue la semaine prochaine, mais Wall Street s'attend presque unanimement à ce que les autorités ne réduisent pas leurs taux. Sur le marché des changes, le dollar américain a légèrement progressé jusqu'à 143,67 yens. L'euro a baissé d'environ 0,5 % par rapport au dollar américain, à 1,1528 $.





































































































