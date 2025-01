Le planning sur le séjour du premier ministre Ousmane Sonko à Nouakchott

Le Premier Ministre, Monsieur Ousmane SONKO, est arrivé ce dimanche 12 janvier 2025, dans l'après-midi, en Mauritanie, pour une visite d'amitié et de travail qui va durer jusqu'au 14 janvier



. À son arrivée à l'aéroport international de Nouakchott, le Chef du Gouvernement a été accueilli avec les honneurs par son homologue mauritanien, Monsieur Moctar OULD DIAY, accompagné de plusieurs autorités du pays.



Ce déplacement s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales exemplaires entre le Sénégal et la Mauritanie.

En dehors des éunions ministérielles prévues, des rencontres avec la communauté sénégalaise et le patronat mauritanien marqueront l'agenda du Premier Ministre Ousmane SONKO.