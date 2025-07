Le point sur la matinée diplomatique particulièrement dense à Séville du chef de l'Etat

Ce mardi 1ᵉʳ juillet 2025, en marge de la 4ᵉ Conférence des Nations Unies sur le financement du développement, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, a eu une matinée diplomatique particulièrement dense à Séville.



Le Chef de l’État a tout d’abord pris part à une table ronde de haut niveau, organisée par le Gouvernement du Royaume d’Espagne, sur le thème :

« Investir dans la solidarité internationale : une nouvelle vision de la coopération pour le développement ».



Dans son intervention, le Président de la République a plaidé pour une refondation des cadres de coopération, articulée autour de mécanismes de financement innovants, d’un multilatéralisme plus équitable, et d’un engagement renouvelé en faveur des pays les plus vulnérables. Il a par ailleurs souligné l’impératif de replacer la paix, la solidarité et l’inclusion au cœur des priorités internationales.



À l’issue de cette session, Son Excellence Monsieur le Président de la République a été reçu en audience par le Président du Gouvernement espagnol, Monsieur Pedro Sánchez. L’entretien a porté sur l’état et les perspectives des relations bilatérales entre le Sénégal et l’Espagne, avec un accent particulier sur la coopération dans les domaines stratégiques tels que l’agriculture, la gestion migratoire, les investissements durables et la stabilité régionale.



Enfin, le Président de la République a accordé une audience à une délégation de l’Open Society Foundations. Les échanges ont porté sur les actions mises en œuvre au Sénégal et les perspectives de renforcement du partenariat dans une dynamique de développement inclusif et orienté vers les besoins des populations.