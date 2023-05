Le point sur la rencontre entre le chef de l'Etat et la délégation de Ngor

Ce mardi, tard dans la nuit, le Président Macky SALL a reçu une délégation de dignitaires de Ngor conduite par l’édile de la ville. Au cours de cette rencontre nocturne, le Maire Maguèye Ndiaye a rendu hommage au Chef de l'État pour sa diligence et ses propositions pour régler la question foncière à l'origine du conflit dans la commune.

Le terrain de 6000 mètres carrés, qui était au centre des discussions, sera partagé à parts égales, et les 3000 mètres carrés restants seront réservés pour la construction d'une gendarmerie, dans le but de renforcer la sécurité dans la commune. Le titre foncier du stade de Ngor sera aussi transféré à la mairie, conformément à la loi sur la décentralisation.

Le Chef de l’État a également annoncé la construction et l'équipement d'un lycée pour les jeunes de la commune de Ngor, afin de permettre aux élèves de poursuivre leurs études dans de bonnes conditions et de bénéficier d'une éducation de qualité.

Des mesures qui font la satisfaction de la délégation. C'est le sentiment du maire Ngor Maguèye Ndiaye exprimé à la fin de la réunion.

Le maire a appelé au calme, à la retenue et surtout à la responsabilité. Il a invité ses administrés à œuvrer pour la paix et a rejeté toute tentative de récupération politique de cette affaire.