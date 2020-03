Le point sur la situation du coronavirus dans le monde- Au moins 11 400 morts, vers un confinement... total partout!

Le décompte ne cesse d’augmenter : l’épidémie due au coronavirus a tué au moins 11 400 morts depuis son apparition en Chine en décembre, selon un bilan établi par l’université américaine Johns Hopkins, samedi 21 mars, dont plus de 6 000 en Europe. Plus de 271 660 cas d’infection ont été détectés dans 164 pays et territoires depuis le début de l’épidémie.



En réponse, les mesures de confinement se multiplient à travers le monde, portant à quelque un milliard le nombre de personnes appelées à rester chez elles à l’échelle internationale.



Des mesures plus restrictives envisagées

L’Italie, placée en confinement généralisé depuis une semaine, affiche un bilan particulièrement sinistre : 627 décès ces dernières vingt-quatre heures, un record portant le bilan du pays au-delà de 4 000 morts pour plus de 47 000 cas. Rome envisage d’adopter rapidement de nouvelles mesures plus restrictives, notamment sur les activités de plein air, afin de dissuader encore davantage la population de sortir.



L’Espagne a, elle, a enregistré 1 326 décès et se prépare au pire avec près de 25 000 cas.



Le gouvernement britannique a ordonné la fermeture des pubs, restaurants, cinémas, salles de gym et théâtres. La Belgique a décidé de fermer ses frontières pour tout déplacement « non essentiel », mais pas pour le fret. La Bavière, deuxième Etat régional le plus peuplé d’Allemagne (13 millions d’habitants), et la Sarre ont décrété le confinement général.



Des confinements Etat par Etat en Amérique

Emboîtant le pas de la Californie, les Etats de New York, l’Illinois, le New Jersey, la Pennsylvanie, le Connecticut et le Nevada ont décrété, vendredi, l’arrêt de toutes les activités non essentielles pour faire face à la pandémie de coronavirus. Les sept Etats désormais concernés par ces mesures restrictives comptent environ 100 millions de personnes, dont 60 millions pour la Californie et New York.





Malgré ces décisions, le président, Donald Trump, a écarté l’idée d’un confinement au niveau fédéral. « Je ne pense pas que nous jugerons cela nécessaire un jour », a-t-il dit, soulignant que la Californie et New York étaient « deux points chauds ». Les Etats-Unis font état de 260 morts pour près de 19 200 cas déclarés.



Les frontières se ferment à travers le monde

La mesure est décidée ailleurs dans le monde, comme en Tunisie, où les autorités n’ont pas précisé la date de son entrée en vigueur, ni sa durée. Cuba, la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso ont également fermé leurs frontières. Le couvre-feu a été imposé en Haïti, en République dominicaine voisine, et à partir de samedi en Jordanie.



Le Guatemala a, de son côté, décidé de stopper son industrie « non essentielle », dès lundi. Le président a précisé que les supermarchés, les stations-service, les banques et les autres commerces resteraient ouverts.



En Colombie, le confinement général devient « obligatoire » à partir de mardi et jusqu’au 13 avril.



Des exceptions au confinement

La Suisse a, elle, durci ses mesures, interdisant les rassemblements de plus de cinq personnes. Mais elle a écarté tout confinement, estimant qu’il s’agissait de « politique spectacle ».



Le gouvernement a débloqué 32 milliards de francs suisses (30,4 milliards d’euros) supplémentaires pour soutenir l’économie. Une enveloppe de 10 milliards de francs suisses avait déjà été annoncée il y a une semaine. « Notre économie fonctionne actuellement à environ 80 % de sa capacité et nous devons faire tout notre possible pour maintenir un niveau d’activité suffisant », a déclaré le ministre de l’économie, Guy Parmelin, au cours d’une conférence de presse à Berne.



Aucun cas local en Chine

La Chine n’a enregistré samedi, pour le troisième jour de suite, aucun nouveau cas de contamination d’origine locale au coronavirus, mais les autorités sanitaires ont fait état de 41 cas importés supplémentaires, un record journalier. Le nombre de cas « importés » depuis l’étranger s’élève désormais à 269.



La Chine a recensé au total plus de 81 000 personnes contaminées, dont seules 6 013 sont encore malades, selon les autorités sanitaires.



L’Union européenne lâche la bride budgétaire

Face à cette crise sanitaire, l’Union européenne (UE) a annoncé la suspension de ses règles de discipline budgétaire, une mesure inédite. Concrètement, la Commission a donné son feu vert pour permettre aux Vingt-Sept de déroger temporairement à ce pacte, qui fixe les règles budgétaires aux Etats ayant adopté la monnaie unique. Créée en 2011, en pleine crise de la zone euro, cette clause n’avait jusqu’alors jamais été activée. Parmi les obligations que les Etats membres n’auront plus à respecter figure la fameuse règle imposant que leur déficit public reste inférieur à 3 % de leur produit intérieur brut (PIB).



En vertu du « nouvel encadrement temporaire des aides d’Etat », la Commission européenne a validé, samedi, le plan de la France visant à garantir à hauteur de 300 milliards d’euros les prêts accordés par les banques aux entreprises touchées par la crise du coronavirus.



La garantie française, annoncée le 16 mars par le président Emmanuel Macron, est ouverte à « tous les nouveaux prêts bancaires », avait indiqué son ministre des finances, Bruno Le Maire. La mesure « a vocation à garantir le maintien de la trésorerie pour les entreprises », avait-il ajouté, estimant qu’« aujourd’hui les banques n’ont plus aucune raison de refuser quelque prêt que ce soit à quelque entreprise que ce soit ».