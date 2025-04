Le point sur le cautionnement (Par Amadou Ba)

Le cautionnement permet aux citoyens de saisir l’ofnac pour enrichissement illicite présumé de fonctionnaires ne pouvant pas justifier l’origine les biens immobiliers colossaux et les montants faramineux cautionnés.



Tu es fonctionnaire, tu cautionne 500 millions de fcfa en numéraire et biens immobiliers pour éviter la prison, mais en même temps, tu divulgues, à l’insu de ton plein gré, de fortes présomptions d’enrichissement illicite.



Quand le serpent se mord la queue….



De longs feuilletons judiciaires en perspective.

Respectons la présomption d’innocence rekk et que les citoyens et la société civile s’emparent des sujets de détournements de deniers publics.



Honorable député Amadou Ba Pastef