Le point sur le séjour à la Mecque du chef de l'État Bassirou Diomaye Faye

Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye a participé ce matin au Future Investment Initiative Forum 2024 à Riyadh. Cet événement de premier plan rassemble des leaders mondiaux, des investisseurs et des innovateurs pour discuter des opportunités d’investissement qui façonneront l’avenir de l’économie mondiale.



Le Chef de l’État a présenté les grandes ambitions du Sénégal dans le cadre de sa Vision 2050, axée sur l’industrialisation accélérée, le développement des infrastructures, la transition énergétique et la transformation numérique. Il a invité les investisseurs internationaux à jouer un rôle clé dans cette transformation, en contribuant à l’émergence de nouveaux secteurs porteurs pour une croissance inclusive et durable.