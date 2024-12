Le point sur le séjour du Pm, Ousmane Sonko, en Gambie

Le Premier Ministre Ousmane SONKO, est arrivé ce mercredi en Gambie où il effectue une visite de travail et d’amitié, les 19 et 20 décembre 2024.

Accueilli par le Vice-Président de la Gambie, Monsieur Muhammed B.S. JALLOW, ils co-présideront ce jeudi la 2e édition du Forum économique, commercial et d’investissement sénégalo-gambien.

Le Premier Ministre Ousmane SONKO qui conduit une délégation gouvernementale co-présidera également, vendredi, la 5e Session de la Commission consultative conjointe chargée du suivi de la coopération entre les deux pays.

Des visites sont également au programme de ce déplacement du Premier Ministre en Gambie.