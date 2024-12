Le point sur le séjour du Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, aux Emirats Arabes Unis

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a débuté ce jeudi 5 décembre 2024 une visite officielle aux Émirats arabes unis, marquée par deux étapes emblématiques.



Le Chef de l’État a d’abord visité la grande mosquée Sheikh Zayed, un véritable chef-d’œuvre architectural et l’un des sites touristiques les plus visités du pays.



Un autre moment fort de cette journée fut sa visite au musée du Louvre d’Abou Dhabi, un joyau culturel reflétant l’ambition des Émirats d’allier patrimoine universel et rayonnement artistique.



Cette visite vise à renforcer les relations entre le Sénégal et les Émirats, dans une perspective de développement et de prospérité partagée.