Le point sur le séjour du Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, en Turquie

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a débuté aujourd’hui sa visite officielle en Turquie par un moment de recueillement au mausolée de Mustafa Kemal Atatürk, fondateur et premier président de la Turquie moderne. Cet acte symbolique rend hommage aux valeurs de progrès et de souveraineté qui unissent le Sénégal et la Turquie.



Le chef de l'Etat Sénégalais a été reçu avec tous les honneurs à Ankara ce jeudi par son homologue Recep Tayip Erdogan. La vidéo postée en dit long.



Ci-dessous, dakarposte publie le discours du chef de l'Etat suite à la signature de plusieurs accords avec la Turquie.