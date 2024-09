Le point sur le séjour du chef de l' État à Ndiassane

Le Président de la République a effectué, ce jeudi 19 septembre 2024, une visite de courtoisie à Ndiassane. Ce déplacement intervient à l'approche de la célébration du Mawlid Al Naby dans cette ville, prévue le dimanche 22 septembre 2024.



Le Chef de l'État a été reçu par le Khalife général de Ndiassane, Cheikh Bouh Sidy Moctar Kounta. À cette occasion, le Président Bassirou Diomaye Faye a sollicité les prières du Khalife pour le Sénégal et pour la réussite des projets de l'État.



Le Président de la République a assuré que toutes les préoccupations exprimées par le guide religieux seraient prises en compte dans les projets et programmes du nouveau régime. « Un budget sera élaboré chaque année pour accompagner les projets et programmes dans les foyers religieux », a-t-il déclaré.