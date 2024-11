Le policier qui a remis la fausse attestation à Ameth NDOYE placé sous mandat de dépôt

Le nouveau chroniqueur de la Sen Tv, Ameth NDOYE a été arrêté pour défaut de permis de conduire et faux et usage de faux à la suite d’un accident qui s’est produit à Sébikotane. Il aurait utilisé une fausse attestation quand on lui a demandé son permis de conduire.



Le policier qui lui a délivré l’attestation a été arrêté à son tour. Selon L’Observateur, Ameth NDOYE «est passé par un ami, un de ses voisins à Rufisque, qui l’a contacté alors qu’il était chez lui et a établi l’attestation depuis son domicile. A l’en croire, il n’a mis ni le nom du bénéficiaire ni le numéro de son permis de conduire. «Il revenait au destinataire final de s’en charger ».



Le policier a finalement été placé sous mandat de dépôt pour faux, usage de faux et complicité. Les deux hommes vont être présentés au juge des Flagrants délits ce lundi.













































































Walf