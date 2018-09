Le pont Faidherbe de Saint-Louis fermé !

Le pont Faidherbe de Saint-Louis sera fermé sur arrêté préfectoral dans la nuit du 16 au 17 septembre jusqu’à 02 heures du matin, pour des besoins d’une opération d’ouverture et de fermeture de la travée tournante.





Le préfet du département de Saint-Louis, Mme Mariama Diawara, qui a décidé d’interrompre la circulation pour les véhicules et les personnes,a invité les populations à une meilleure compréhension de la situation. Cela, compte tenu de ces travaux de grande envergure.





Pour éviter des désagréments surtout sur le plan sanitaire en cas d’évacuation des malades vers le Centre hospitalier régional, des éléments de la marine seront en permanence sur le plan d’eau au niveau des deux rives du côté de Sor comme de l’île, pour faciliter la tâche aux blouses blanches.



Cette opération annuelle va prendre quelques heures aux techniciens de l’Agence des travaux et de gestion des routes (Ageroute) qui vont procéder au détachement de la travée tournante des autres arches pour permettre aux bateaux de passer sans difficultés sous le pont.