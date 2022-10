Le pont de Crimée a rouvert, Vladimir Poutine accuse les services secrets ukrainiens

Le président russe Vladimir Poutine a accusé dimanche les services secrets ukrainiens d'être à l'origine de la puissante explosion qui a endommagé la veille le pont de Crimée, qu'il a qualifiée "d'acte terroriste" contre une infrastructure clé.



"Les auteurs, les exécutants et les commanditaires sont les services secrets ukrainiens", a déclaré Vladimir Poutine lors d'une réunion avec le chef du Comité d'enquête russe, cité par les agences de presse russes.



Vladimir Poutine réunit son Conseil de sécurité lundi

Le président russe Vladimir Poutine réunira lundi son Conseil de sécurité, un format rassemblant les principaux ministres, responsables politiques et représentants des services de sécurité et de l'armée, a annoncé dimanche le Kremlin aux agences russes.



"Une réunion du président avec les membres permanents du Conseil de sécurité est prévue demain [lundi]", a indiqué le porte-parole de M. Poutine, Dmitri Peskov. Si le président russe tient régulièrement de telles rencontres, celle-ci interviendra deux jours après l'explosion ayant endommagé le pont de Crimée, une infrastructure clé.