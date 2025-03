Le porte-parole du gouvernement condamne les propos irrévérencieux tenus sur TFM contre le Pm , Ousmane Sonko

Lors de l'émission "Jakarlo - Bi" diffusée sur la TFM le vendredi 21 mars 2025, un chroniqueur a tenu des propos irrespectueux envers le Premier Ministre, Monsieur Ousmane Sonko ainsi que l'Honorable député, Monsieur Amadou Bâ.



Je condamne avec la plus grande fermeté ces mots déplacés et irrévérencieux, qui ne sauraient en aucun cas être justifiés par la liberté d'expression.



Il est inacceptable que le groupe médiatique GFM ait laissé passer de telles invectives, sans interruption du chroniqueur sur le moment ni excuses après l'émission.



Une attitude aussi légère et aussi peu professionnelle est, tout au moins, contraire à la déontologie journalistique et au rôle que les médias doivent jouer dans l'élévation du débat dans l'espace politique, où les idées priment sur les attaques personnelles.

M. Amadou Moustapha Ndieck SARRE Directeur de l'École du Parti Pastef Daaray Cheikh Anta Diop