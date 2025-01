Le premier Ministère organise un dîner de Gala en l’honneur du premier ministre sénégalais

Le premier Ministère a organisé, lundi soir, au palais des congrès de Nouakchott, un dîner de gala, en l’honneur du Premier ministre de la République du Sénégal, M. Ousmane Sonko, hôte de S.E le Premier ministre, M. Moctar Ould Djay.



La cérémonie, à laquelle ont pris part plusieurs membres du gouvernement, le directeur de Cabinet du Premier ministre et l’Ambassadeur de Mauritanie accrédité auprès du Sénégal, a été marquée par des séquences musicales reflétant la diversité culturelle des deux pays et par la projection d’un film documentant les liens solides de fraternité et de coopération unissant notre pays et la République sœur du Sénégal. De même, une exposition d’articles artisanaux illustrant le riche patrimoine artistique et culturel de notre pays a été organisée.



Le dîner s’est déroulé en présence du Secrétaire général adjoint du gouvernement, du Directeur adjoint de Cabinet du Premier ministre, de chargés de mission, de conseillers au Premier ministère, du président de l’Union nationale du patronat mauritanien, ainsi que de parlementaires, de personnalités culturelles et religieuses.



























































AMI (Mauritainie)