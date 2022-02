Le président Zelensky affirme que ses alliés occidentaux envoient "des armes"

Le président ukrainien a affirmé samedi que ses partenaires occidentaux allaient livrer de nouvelles armes à son pays, et a appelé les Ukrainiens à défendre Kiev, en proie à de violents combats avec les forces russes.



La République tchèque va faire don à l'Ukraine de mitrailleuses, de fusils automatiques et de précision, de pistolets et de munitions, pour une valeur de 7,6 millions d'euros, a annoncé samedi la ministre tchèque de la Défense. Au moins 198 civils ukrainiens, dont trois enfants, ont été tués par l'"envahisseur", et 1.115 personnes blessées, selon le ministre ukrainien de la Santé, Viktor Liachko.



Des dizaines de militaires ont également perdu la vie, tandis que la Russie ne donne aucune information quant à son bilan. Kiev affirme infliger de lourdes pertes à l'armée russe.





Le ministère néerlandais de la Défense a indiqué qu'il livrera dès que possible 200 missiles antiaériens Stinger à l'Ukraine. La République tchèque a annoncé de son côté faire don à l'Ukraine d'armes pour une valeur de 7,6 millions d'euros